Michel: ‘Ons land blijft achter het klimaatakkoord staan’

‘De akkoorden van Parijs zijn belangrijk, fundamenteel voor de toekomst en bijzonder ambitieus. En er is geen twijfel dat ons land de volledige implementatie van deze belangrijke akkoorden voor de toekomst zal steunen.’ Premier Michel ziet de beslissing van Trump echter somber in. Hij ziet vooral negatieve signalen, en vreest dat Trump akkoorden niet zal nakomen.

China

Michel liet verstaan dat hij morgen samenzit met de Chinese premier Li. Hij zegt dat ze zullen blijven samenwerken met China, maar ook met andere Europese landen.

‘China blijft zijn engagementen met betrekking tot het klimaatakkoord van Parijs nakomen’, zei Li. ‘Uiteraard hopen wij dit in samenwerking met anderen te doen’.

De premier zei ook uitdrukkelijk te hopen dat de andere landen het Chinese voorbeeld zullen volgen. Trump laat later vandaag weten of de VS het akkoord al dan niet zal nakomen.

I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!