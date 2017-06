UEFA staat vierde wissel bij verlengingen toe op EK vrouwenvoetbal

De Europese voetbalbond (UEFA) heeft donderdag een belangrijke reglementswijziging doorgevoerd. Op het komende EK voetbal voor vrouwen in Nederland (16 juli-6 augustus) mag er tijdens de verlengingen een vierde wissel worden doorgevoerd. Eerder had de UEFA een vierde wissel al toegestaan op het EK voor beloften in Polen (16-30 juni).

Ook op het EK voor jongens onder 19 jaar in Georgië (2-15 juli) mogen coaches een extra speler wisselen in de verlenging van een wedstrijd. Dat geldt ook voor de meisjes onder 19 jaar op het EK in Noord-Ierland (8-20 augustus).

De Red Flames, het Belgische nationale vrouwenteam, nemen in Nederland voor het eerst in haar geschiedenis deel aan de eindronde van een Europees kampioenschap.