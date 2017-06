NBA-legende LeBron James haalt uit na graffiti op woning: “Racisme zal er altijd zijn in VS”

Cleveland Cavaliers-ster LeBron James heeft verklaard dat racisme altijd onderdeel zal zijn van de Verenigde Staten nadat zijn woning in Los Angeles beklad werd met racistische graffiti in aanloop naar de eerste wedstrijd van de NBA-finale. Die vindt donderdagnacht plaats in Oakland tussen de Golden State Warriors en de Cleveland Cavaliers.

“Ik zit hier de dag voor één van de grootste sportevenementen die we hebben, en ras is weer een issue”, verklaarde James woensdagavond op een mediadag. “Dit voorval toont dat racisme altijd een onderdeel zal zijn van de wereld en de Verenigde Staten. Haat in de VS, en in het bijzonder aan het adres van Afro-Amerikanen, is er elke dag. Meestal is het verborgen. Maar het leeft elke dag.”

James was niet aanwezig toen de graffiti woensdagmorgen werd aangebracht op de poort van zijn woning, zijn gezin woont in Akron (Ohio). “Je fortuin, je bekendheid en de bewondering die de mensen voor je hebben doen er niet toe: zwart zijn in de VS is moeilijk”, aldus de drievoudige NBA-kampioen, die in zijn zevende opeenvolgende finale aantreedt. “Er is nog een lange weg af te leggen opdat iedereen in onze samenleving zich gelijk voelt.”

Foto: AP

James en de Cavaliers zijn deze week in Californië voor de eerste twee wedstrijden van de NBA-finale, die naar een best-of-7 gespeeld wordt. De Cleveland Cavaliers en de Golden State Warriors staan voor het derde jaar op rij tegenover elkaar in de eindstrijd. Vorig seizoen pakten de Cavaliers de titel na een 3-1 achterstand. In 2015 trokken de Warriors aan het langste eind.