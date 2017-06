FBI wil Nigel Farage spreken

De Britse krant The Guardian schrijft dat Nigel Farage, voormalig leider van de eurosceptische Britse partij Ukip, een ‘person of interest’ is in het onderzoek naar de banden tussen het Kremlin en de verkiezingscampagne van Donald Trump.

De FBI is geïnteresseerd in Farage omwille van zijn banden met personen die gelinkt zijn aan de verkiezingscampagne van Trump en Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks. Farage is geen verdachte en wordt nergens van beschuldigd, maar hij zou mogelijk informatie kunnen hebben die van belang is in het onderzoek.

‘Eén van de zaken die onderzocht wordt zijn de contacten van de betrokken personen’, zegt een bron aan The Guardian. ‘Als je de gemeenschappelijke contacten van Rusland, WikiLeaks, Assange en Trump onder de loep neemt, komt Nigel Farage veel naar voor. Hij zit in het midden van die contacten. Er gaat veel aandacht naar hem toe.’

Farage zelf zegt nooit samen te hebben gewerkt met de Russen, en noemt de vragen van The Guardian ‘op het randje van hysterisch’. ‘Nigel is nog nooit naar Rusland geweest, laat staan dat hij samen zou gewerkt hebben met de overheid’, zegt zijn woordvoerder.

It was a great honour to spend time with @realDonaldTrump. He was relaxed and full of good ideas. I'm confident he will be a good President. pic.twitter.com/kx8cGRHYPQ — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 12 november 2016

Onderzoek

Het FBI-onderzoek, dat geleid wordt door speciale aanklager Robert Mueller, moet een licht werpen op de mogelijke ‘coördinatie’ tussen leden van de entourage van president Trump en de Russische overheid.



Het onderzoek deed al heel wat stof opwaaien, nadat Trump de directeur van de FBI, James Comey, ontsloeg. De officiële reden voor dat ontslag was de geloofwaardigheid van Comey. Die zou hij verloren hebben nadat hij het emailschandaal van Clinton verkeerd had aangepakt. Velen twijfelen aan de timing van dat ontslag, omdat Comey onderzoek deed naar Trump.