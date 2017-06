‘We moeten hem uitleggen dat het zo niet werkt’

Elon Musk, hoofd van Tesla, ruimtevaartbedrijf SpaceX en zonnepanelenbedrijf SolarCity, zal president Trump niet meer adviseren als hij uit het klimaatakkoord van Parijs stapt. Hij is lang niet de enige die wil dat Trump de akkoorden blijft naleven.

Musk laat op Twitter weten dat hij niet langer in de adviesraden van Trump zal blijven als hij uit het klimaatakkoord van Parijs stapt. Hij schreef dat hij alles heeft gedaan om rechtstreeks en onrechtstreeks te ijveren voor het klimaatakkoord van Parijs.

Don't know which way Paris will go, but I've done all I can to advise directly to POTUS, through others in WH & via councils, that we remain — Elon Musk (@elonmusk) 31 mei 2017

Will have no choice but to depart councils in that case — Elon Musk (@elonmusk) 31 mei 2017

Musk heeft de president al meermaals aangeraden om in te zetten op klimaatbeleid. Maar niet alleen deze Amerikaanse topondernemer is die mening aangedaan. Ook Tim Cook, de CEO van Apple, legde zijn gewicht in de schaal. Volgens Bloomberg belde Cook naar Trump om hem ervan te overtuigen dat het klimaatakkoord ook goed is voor de economie van het land. De twee ceo’s zijn niet de enige stemmen uit de bedrijfswereld. Eind vorig jaar tekenden honderden Amerikaanse bedrijven een brief. Deze oproep wordt ondertussen gesteund door duizenden Amerikaanse bedrijven zoals Nike, Ben & Jerry’s, eBay en vele anderen.

Politiek

Trump krijgt niet alleen tegenstand uit de bedrijfswereld. Rex Tillerson, minister van Buitenlandse Zaken zei tijdens zijn hoorzitting dat de Verenigde Staten een zitje aan de tafel moest behouden bij de klimaatgesprekken. Volgens hem kunnen de banden met de bondgenoten geschonden worden als de VS niet deelneemt.

China, de grootste vervuiler van de wereld, herhaalt hun engagement tegenover het klimaatakkoord. Permier Li Keqiang zei tijdens een bezoek aan Duitsland dat de strijd tegen de klimaatverandering van belang is voor het land zelf. China hoopt dat andere landen hun voorbeeld zullen volgen. ‘China zal het engagement tegenover het klimaatakkoord eren. We hopen natuurlijk dat dit in samenwerking kan met andere naties.

Rusland houdt ook voet bij stuk. ‘Maar het is evident dat de uitkomst van het akkoord minder groot zal zijn als één van de grootste spelers zich terugtrekt’, zegt een woordvoerder van het Kremlin.

‘Als de Amerikaanse president in de komende uren zegt dat hij niet meer deelneemt aan het klimaatakkoord, dan is het onze taak om hem te laten weten dat het zo niet werkt’, zei Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie op een bijeenkomst in Berlijn.

Beslissing

Trump zelf zei eerder dat de opwarming van het klimaat uitgevonden was door de Chinezen om de Amerikaanse economie te ondermijnen. Hij kondigde tijdens zijn campagne al aan dat hij de VS wilde terugtrekken uit het akkoord.

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 november 2012

Vanavond laat de president weten wat zijn beslissing is omtrent het klimaatakkoord van Parijs.

I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 juni 2017

Klimaatakkoord van Parijs

Het klimaatakkoord van Parijs werd in 2015 ondertekend door 195 landen. Het akkoord, dat gesloten werd na bittere onderhandelingen tussen China en de VS, heeft als doel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de opwarming van de aarde een halt toe te roepen.