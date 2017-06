Ophef over lerares die zei dat leerling (11) ‘later misschien terrorist wordt’

De basisschool Mater Dei in Genk bevindt zich in het oog van de storm nadat een leerkracht tijdens een klasuitstap aan een allochtone leerling zei dat hij ‘later misschien nog een echte terrorist wordt’ omdat hij ‘de klas terroriseert’.

De uitspraak dateert van vrijdag 24 maart, toen de ervaren lerares mee met twee klassen van het vierde leerjaar op uitstap ging. Het storende gedrag van enkele leerlingen zou daarbij aan ‘de nieuwe generatie van terroristen’ zijn gelinkt door de begeleiders. ‘Je terroriseert de klas, misschien word je later nog een echte terrorist’, stelde een lerares. Dat schrijft Het Laatste Nieuws, dat deze week werd benaderd door mensen die kennis namen van het incident.

De school probeerde diezelfde dag van het incident nog een gesprek op poten te zetten met de ouders van de desbetreffende leerling, maar de lerares was op dat ogenblik al naar huis. Het gesprek werd vervolgens verplaatst naar maandag 27 maart, maar heeft nooit plaatsgevonden omdat de ouders hun kind al hadden uitgeschreven.

‘De lerares in kwestie heeft haar fouten toegegeven’, aldus Jos Froyen van het schoolbestuur. ‘Zij kan die woorden niet meer terugnemen, dat beseft ze zeer goed. Ze is er zich ook van bewust dat de grens duidelijk werd overschreden op dat moment en dat zulke uitspraken niet door de beugel kunnen. Ze had graag, net zoals wij, een verzoenend gesprek gehouden met de ouders om zich te excuseren. De ouders wensen echter tot vandaag niet meer te communiceren met ons, wat natuurlijk hun goed recht is.’

Vragen stellen

De lerares in kwestie is al enige tijd op ziekteverlof en werd niet geschorst. De school zit bijzonder verveeld met het incident en benadrukt dat het niet om doelbewust racisme gaat aangezien ‘de school multiculturaliteit als een rijkdom en uitdaging beschouwt’. ‘Wij zijn de perfecte spiegel van het multiculturele Genk en betreuren dit incident ongelooflijk hard’, zegt Froyen. ‘We willen dit ook niet goedpraten of het gedrag van de leerling bespreken. Kinderen zijn kinderen en een leerkracht moet daar mee om kunnen. Professionaliteit is onmisbaar.’

Om andere ouders die met vragen zitten te kunnen antwoorden, organiseert de directrice van de school donderdag drie momenten waarop zij vrijblijvend kunnen langskomen. ‘Het is belangrijk dat we dit met de nodige openheid aanpakken’, stelt Froyen. ‘We zitten nu in het oog van de storm door één incident, maar we blijven niet bij de pakken zitten.’