‘President Trump en een kleine groep mensen weten precies wat covfefe betekent’

Volgens Sean Spicer, de woordvoerder Witte Huis, heeft Donald Trump woensdagochtend bewust ‘covfefe’ getweet. ‘De Amerikaanse president weet heel goed wat dat betekent, net als een kleine groep mensen in zijn entourage.’

‘Despite the constant negative press covfefe’ klonk het in de presidentiële tweet die in de nacht van dinsdag op woensdag is gepost. Vertalen blijft beperkt tot ‘Ondanks de constante negatieve pers’ want ‘covfefe’ lijkt zelfs voor Engelstaligen onbegrijpelijk. Het woord kreeg een eigen hashtag en leverde honderdduizenden tweets op.

Sean Spicer liet woensdag tijdens zijn dagelijkse persbriefing weten dat het woord wel degelijk een betekenis heeft. ‘Een kleine groep mensen weet precies wat de president bedoelt¡, luidt het. Wat covfefe dan precies betekent, dat wilde de woordvoerder niet kwijt.

Een van de aanwezige journalisten probeerde nog te polsen of de burgers zich zorgen moeten maken over de onsamenhangende tweets van de president. ‘Nee, dat is helemaal niet nodig’, besloot Spicer.