‘Comey zal druk van Trump bevestigen’

Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN plant voormalig FBI-baas James Comey te getuigen tegen president Trump. Hij zou bevestigen dat Trump hem onder druk zette om het onderzoek naar de banden met Rusland te laten vallen.

James Comey zal volgende week in de Amerikaanse Senaat getuigen over de invloed die Trump zou hebben uitgevoerd in een onderzoek. ‘Het lijkt erop dat Comey gebrand is om de gesprekken die hij had met Trump van voor het ontslag te bespreken’, meldt CNN. Zij baseren zich voor dit statement op een bron dicht bij het onderzoek. ‘De gespannen verhouding deed beschuldigingen rijzen dat de president het onderzoek naar de vermeende connecties met Rusland heeft proberen te belemmeren.’



Comey werd eerder deze maand ontslagen door Trump. Officieel omdat Comey niet meer geloofwaardig zou zijn als hoofd van de FBI. Sommigen twijfelen aan de timing van het ontslag, aangezien Comey onderzoek deed naar de banden tussen Amerika en Rusland.