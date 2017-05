Meester Christophe is Leraar van het Jaar

Christophe Laes van GO! Basisschool Hertog Jan in Kortenberg mag een heel jaar de eretitel ‘Leraar van het Jaar 2017’ dragen. Het multimediaal onderwijsmagazine Klasse koos de jonge leerkracht uit de 200 genomineerden, maar wil met de prijs alle leraren bedanken voor hun dagelijkse inzet.

Meester Christophe van het 6de leerjaar GO! Basisschool Hertog Jan werd genomineerd door een groep collega’s, leerlingen, ouders en zelfs grootouders. Zij benadrukten hoe de leerkracht ervoor zorgde dat ze zich zelfzeker voelen, goed in hun vel zitten en nieuwe dingen durven te proberen.

'Toen onze hoogbegaafde dochter midden in het schooljaar een jaar oversloeg, heeft meester Christophe zich gefocust op haar welbevinden in de klas', vertelt een ouder. 'Daardoor heeft ze haar lagere school zonder al te veel problemen afgemaakt.' 'Dankzij hem is onze kleinzoon sportschool gaan doen', getuigt een grootouder dan weer. 'Hij is nu eerste speler bij Oostende. Meester Christophe geeft de kinderen zelfvertrouwen en prikkelt hen om zich 100 procent in te zetten.'

Ook de leerlingen zijn erg te spreken over Christophe: 'In mijn vorige klas werd ik veel meer gepest. Meester Christophe zorgt dat pesten stopt en dat we ons goed voelen in de klas', aldus een leerling, die de meester ook huldigt voor zijn eerlijkheid. 'Als hij een fout maakt, geeft hij dat toe.'

'Hij durft te vernieuwen', benadrukken collega's van Christophe tot slot. 'Met GoPro camera’s bijvoorbeeld leert hij kinderen verkeersveiligheid aan en hij doet aan co-teaching (met 2 voor de klas).'