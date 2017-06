Mobiel parkeren opnieuw mogelijk in Gent

In Gent is woensdag de eerste van vier aanbieders gestart om via sms of app te betalen om bovengronds te parkeren. Gebruikers hoeven dus niet langer naar een parkeermeter te lopen en betalen enkel voor de geparkeerde tijd.

De stad Gent sloot een contract met vier verschillende bedrijven die elk hun eigen product aanbieden. Elk bedrijf bepaalt zelf op welke manier ze mobiel parkeren aanbieden: via sms, app, site of een combinatie. ‘4411 biedt vanaf vandaag het volledige aanbod aan via sms en app’, zegt de Gentse schepen voor Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen).



‘De andere drie bedrijven volgen snel. Bij één bedrijf kwamen technische problemen aan het licht bij het omzetten van de testomgeving naar de productieomgeving. De andere twee bedrijven slaagden er niet in om tijdig het volledige pakket aan diensten aan te bieden. De Stad Gent geeft aan de drie bedrijven tien dagen extra om alles aan te passen.’

Omdat dezelfde aanbieders actief zijn in heel wat andere steden en gemeenten, zullen sommige gebruikers al vertrouwd zijn met de manier van werken en hoeven ze geen nieuwe app te installeren, merkt schepen Watteeuw op. ‘Nieuwe gebruikers die vooraf surfen naar stad.gent/mobielparkeren kunnen het aanbod vergelijken en een bewuste keuze maken.’

Door verschillende aanbieders onder de arm te nemen, hoopt de stad Gent om de meerprijs laag te houden, want aanbieders beslissen zelf welke extra transactiekosten ze aanrekenen. Bedrijven kunnen nummerplaten van werknemers doorgeven, zodat de parkeerkosten rechtstreeks door de werkgever kunnen betaald worden.