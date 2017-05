‘Regering rolt rode loper uit voor grote fraudeurs’

‘Deze regering rolt de rode loper uit voor grote fraudeurs'. Dat zegt SP.A-voorzitter John Crombez in een reactie op het feit dat de parketten en parketten-generaal opnieuw gebruik kunnen maken van de zogenaamde verruimde minnelijke schikking.

Met de verruimde minnelijke schikking kunnen verdachten een minnelijke schikking betalen om zo een proces te vermijden. De wet die die verruimde minnelijke schikking regelde, was vorig jaar vernietigd door het Grondwettelijk Hof maar na recente rechtspraak heeft het College van Procureurs-Generaal een omzendbrief opgesteld die de verruimde minnelijke schikking opnieuw mogelijk maakt, weliswaar binnen de grenzen van het arrest van het Grondwettelijk Hof.

SP.A-voorzitter John Crombez is niet te spreken over de gang van zaken. 'Dankzij deze regeringen kan men opnieuw regulariseren en fraudeprocessen afkopen. En tegelijk halveerde minister Johan Van Overtveldt in zijn eerste werkjaar de controles op btw en vennootschappen. Dit is geen toeval meer maar beleid, het gevolg is dat altijd dezelfde mensen meer betalen omdat grote fraude een vrijgeleide krijgt. Samengevat: deze regering rolt de rode loper uit voor grote fraudeurs.'

Crombez noemt de zogeheten afkoopwet 'een regelrechte schande en een aanfluiting van onze rechtstaat'.

Crombez: 'Daarom werd die wet ook vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Maar de regering trekt zich daar niks van aan. Terwijl 80 procent van de bevolking vindt dat de afkoopwet weg moet, kiest deze regering zonder schroom voor de grote fraudeurs. Ze lacht de mensen uit in hun gezicht. Ze gaat zelfs zo ver daarin dat ze niet eens de aanbevelingen van de onderzoekscommissie afwacht.'