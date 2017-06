Tine Embrechts en Guga Baul krijgen nog een kindje

Actrice Tine Embrechts is dolgelukkig, want ze heeft geweldig nieuws. 'Laurent (Guga Baul, red.) en ik zijn heel verheugd jullie te kunnen melden dat er eind november nog een kindje komt in ons gezin', laat ze weten met een schattig striptekening op haar Instagram. 'Ik ben in blijde verwachting van mijn vierde zoontje!'