Londense politiedienst zoekt rechercheurs bij groot publiek

De bekende Londense politiedienst Scotland Yard gaat voor het eerst rechercheurs bij het grote publiek zoeken, en dus niet alleen onder de politie. Op die manier willen ze tegemoetkomen aan de uitdagingen die de cybercriminaliteit met zich mee brengt.

Scotland Yard kwam woensdag met een grote rekruteringscampagne. De politiedienst kampt met een tekort aan speurders en wil er 600 extra aanwerven, waarvan 160 in het komende jaar. In een mededeling liet commissaris Stephen Clayman weten waarom er nu ook buiten de politiediensten gerekruteerd wordt. ‘We hebben te maken met steeds complexere misdaden zoals cybercriminaliteit en met de dringende noodzaak om kwetsbaren te beschermen, en daarvoor is de ontwikkeling van nieuwe expertise nodig.’ Clayman hoopt ook mensen met een ander profiel aan te trekken, vooral zij die zich nooit geroepen voelden om een functie in uniform te bekleden.

Wie zijn of haar kans wil wagen, moet over een een diploma beschikken, opmerkzaam zijn, in staan zijn snel logische beslissingen te nemen en over een kritische geest beschikken. Het beginnerssalaris is 30.000 pond of zo’n 34.000 euro per jaar.