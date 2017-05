ROLAND GARROS. Venus Williams makkelijk naar derde ronde, Tsonga en Kvitova uitgeschakeld

Venus Williams (WTA 10) kon vlot doorstoten naar de derde ronde van Roland Garros. Ze won met 6-3 en 6-1 van de Japanse Kurumi Nara.

Venus Williams staat dit jaar voor de twintigste keer op de hoofdtabel van Roland Garros. Haar beste resultaat tot dusver is een finale, in 2002 (die ze verloor van zus Serena). Vorig jaar werd ze in de vierde ronde uitgeschakeld door de Zwitserse Timea Bacsinszky.

Williams zal het in de volgende ronde opnemen tegen de Nederlandse Richèl Hogenkamp of onze eigen Elise Mertens. Mertens komt deze namiddag in actie.

Jo-Wilfried Tsonga naar huis

Jo-Wilfried Tsonga Foto: AFP

De Fransman (ATP 11) kon zijn favorietenrol niet waarmaken tegen debutant Renzo Olivo. Het werd 7-5, 6-4, 6-7 (6/8) en 6-4.

De wedstrijd was dinsdagavond stilgelegd door de invallende duisternis. Bij de herneming woensdagmiddag verloor Tsonga, het twaalfde reekshoofd, zijn opslag en meteen ook de wedstrijd. Het is van 2005, bij zijn eerste deelname, geleden dat Tsonga nog in zo’n vroeg stadium werd uitgeschakeld in Parijs. In 2013 en 2015 zat hij er in de halve finales.

Olivo neemt het in de tweede ronde op tegen de Brit Kyle Edmund (ATP 49).

Ook Petra Kvitova uitgeschakeld

Petra Kvitova Foto: AFP

Petra Kvitova heeft zich woensdag niet kunnen kwalificeren voor de derde ronde van Roland Garros. De Tsjechische, nummer 16 van de wereld, verloor in twee sets van de Amerikaanse qualifier Bethanie Mattek-Sands (WTA 117). Het werd 7-6 (7/5) en 7-6 (7/5).

Kvitova vierde in Parijs haar terugkeer op het circuit. De Tsjechische was vijf maanden buiten strijd nadat ze op 20 december door een inbreker werd aangevallen met een mes. De tweevoudig Wimbledonkampioene (2011 en 2014) raakte daarbij ernstig gewond aan de linkerhand, waarmee ze haar racket vasthoudt.

Om door te stoten naar de laatste zestien, moet Bethanie Mattek-Sands in de derde ronde voorbij de Australische Samantha Stosur (WTA 22). Die schakelde Kirsten Flipkens (WTA 87) uit met 6-2 en 7-6 (8/6).