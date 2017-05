Tennislegende ligt onder vuur na homofobe uitspraken

De Australische tennislegende Margaret Court is in opspraak gekomen na een interview waarin ze beweert dat “tennis een sport is vol lesbiennes” en “transgenders het werk zijn van de duivel”.

Court, die na haar carrière dominee werd in Perth, is een grootheid in het internationale vrouwentennis met 24 grandslamtitels. Tijdens een interview met de lokale Christian Vision Radio woensdag beweerde ze dat tennis een sport is vol lesbiennes. “Er zijn enorm veel professionele lesbische tennisspeelsters. In mijn tijd had je er al een paar, maar nu zijn ze overal. Lesbische topspeelsters namen jonge meisjes die bij hun helden wilden zijn mee naar feestjes en dergelijke, waardoor het fenomeen zich altijd maar meer verspreidde. En wat aan de top gebeurt, sijpelt door naar de hele sport”, aldus de 74-jarige Court.

Transgenders zijn volgens Court dan weer “gehersenspoeld”. “Het is het werk van de duivel. Hitler deed het, het communisme deed het en nu worden onze kinderen opnieuw gehersenspoeld. Niet alleen in Australië, maar overal ter wereld worden kinderen besmet.”

Oproepen tot boycot

De forse uitspraken van Court lokten reacties uit bij meerdere toppers in het hedendaagse circuit. Zo zei Samantha Stosur dat sommige tennissers zullen verzoeken om tijdens de Australian Open niet meer in de Margaret Court Arena te hoeven spelen. Anderen, zoals tennislegende Martina Navratilova (die lesbisch is), riepen op tot een naamsverandering of boycot van het Margaret Courtstadion in Melbourne.

Court heeft ondertussen al laten weten niet onder de indruk te zijn van de ophef. “Ik neem geen enkel woord terug. Ik heb niets tegen andersgeaarden, ik wil ze enkel helpen.”

Homohuwelijk

De Australische tennisfederatie heeft afstand genomen van de uitspraken van Court, maar is niet van plan om de naam van het stadion, dat in 2003 vernoemd werd naar Court, te veranderen. Voordien heette het stadion Show Court One.

Vorige week kwam de Australische ex-grandslamwinnares al in het oog van een storm terecht nadat ze in een open brief aan de krant ‘The West Australian’ schreef dat ze niet meer met luchtvaartmaatschappij Qantas wil vliegen, omdat de directeur van het bedrijf openlijk zijn steun voor homohuwelijken had uitgesproken. In Australië worden homohuwelijken niet erkend.