China arresteert undercover activist bij schoenenproducent van Ivanka Trump

Een Chinese activist die de werkomstandigheden onderzoekt bij een Chinese fabriek die schoenen maakt voor Ivanka Trump is gearresteerd. Twee anderen zijn op mysterieuze wijze verdwenen.

De 36-jarige Chinese activist van China Labor Watch Hua Haifeng werd vorige week gearresteerd door de politie op verdenking van bedrijfsspionage. Hij deed undercover onderzoek naar een bedrijf dat schoenen maakt voor de kledinglijn van Ivanka Trump. Twee collega-onderzoekers zijn vorige week verdwenen na telefoontjes van de politie.

China Labor Watch doet onderzoek naar de arbeidsomstandigheden bij Chinese producenten voor grote bedrijven zoals Apple, Walt Disney en Samsung. De organisatie zou volgende maand met een rapport komen over de arbeidsomstandigheden bij de Huajian Group, een bedrijf dat schoenen maakt voor de kledinglijn van Ivanka Trump.

‘Ik denk dat de onderzoekers opgesloten zijn omdat het bedrijf werkt voor Ivanka Trump. Dat maakt de situatie ingewikkeld en politiek gevoelig’, zegt Li Qiangn, de voorzitter van China Labor Watch, aan The Guardian. ‘Ik doe een oproep aan president Trump, Ivanka zelf en haar kledingmerk om werk te maken van de vrijlating van onze activisten.’ Ivanka Trump en haar bedrijf weigeren voorlopig om te reageren.

Trump en de Chinezen

Tijdens zijn verkiezingscampagne was Trump nog kritisch over de Chinese industrie. Door zijn lage arbeidsvoorwaarden lokt China Amerikaanse bedrijven weg, zei Trump. Daardoor gaan er jobs verloren in de Verenigde Staten zelf. Sinds zijn presidentschap is hij echter milder geworden voor de Chinezen. Trump kreeg de voorbije maanden al tientallen omstreden patenten waarmee de Chinese markt kan veroveren. Zijn adviseur Jared Kushner – de echtgenoot van Ivanka Trump – kreeg vorige maand hevige kritiek toen bekend werd dat hij rijke Chinese investeerders wilde aantrekken in ruil voor Amerikaanse green cards.

Activist Hua Haifeng en zijn twee collega’s deden undercover onderzoek naar vermeende overtredingen van het arbeidsrecht in de fabriek, vertelt voorzitter Qiangn van China Labor Watch. Ze onderzochten onder andere lonen onder het wettelijk minimum, verbaal geweld tegen het personeel en ‘overtredingen van vrouwenrechten’. De organisatie had het kledingmerk van Ivanka Trump al op 27 april gecontacteerd over arbeidsomstandigheden bij de producent, maar de omstandigheden bleven dezelfde.

‘We doen al 17 jaar onderzoek naar de arbeidsomstandigheden’, voegt Quangn toe. ‘We hebben honderden onderzoeken verricht in heel China. Het is de eerste keer dat onze onderzoekers worden opgesloten.’