Het ken snel verkeren in de Formule 1. Nadat het enkele jaren de Formule 1 domineerde beschouwt Mercedes zichzelf nu als de underdog.

De Grote Prijs van Monaco van het voorbije weekend was geen onverdeeld succes voor Mercedes. Met de vierde plaats van Bottas en de zevende plaats van Hamilton stond er geen Mercedes-rijder op het podium en dat was al geleden van Spanje 2016.

Van Lewis Hamilton had niemand nog wat verwacht gezien zijn rampzalige kwalificatie maar zijn Finse teamgenoot kon zijn derde plaats op de grid niet verzilveren. Volgens teambaas Toto Wolff situeren de problemen met de auto vooral op het vlak van de banden.

“We hebben een snelle auto maar we hebben een probleem om de banden optimaal te laten werken,” Aldus Wolff. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we met meer data te vergaren en meer kilometers te maken het probleem kunnen begrijpen. Het is moeilijk te voorspellen of we nog zulke moeilijke weekends tegemoet gaan maar ik denk dat we alleen maar beter gaan worden naarmate het seizoen vordert.”

Dat Hamilton op bepaalde momenten zelfs de snelste man op het circuit was met een auto waar sinds de kwalificatie helemaal niets aan veranderd was onderstreept nog maar eens dat Mercedes nog veel werk voor de boeg heeft.

“Zonder ook maar iets aan de auto verandert te hebben zagen we in het begin van de race een auto die moeilijk te besturen was maar na de pitstop veranderde het gedrag van de wagen op mysterieuze wijze en waren we ineens de snelste auto op het circuit,” gaat Wolff verder.

Na de voorbije drie seizoenen waarin Mercedes domineerde hebben ze dit jaar een serieuze kluif aan Ferrari. Na een weekend als in Monaco lijkt het erop dat ze in Maranello hun zaakjes beter voor mekaar hebben en krijgt Mercedes ineens de rol van underdog toebedeeld.

“Ik hou wel van het van het begrip ‘underdog’ want de mensen willen altijd dat ze winnen,” zegt Wolff met een kwinkslag. “Waarschijnlijk zijn we al de underdog van in het begin van dit seizoen want we hebben nog in geen enkel weekend de banden optimaal kunnen laten werken op beide auto’s tegelijk. In Sochi was er een fantastische prestatie van Bottas maar we waren niet in staat om de auto van Lewis even goed te laten werken en in Barcelona waren de rollen omgekeerd. Je kan dus wel stellen dat we de underdog zijn en dat we een inhaalbeweging moeten maken.”

