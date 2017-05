Bij de explosie van een autobom in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn woensdag minstens negentig mensen omgekomen en meer dan driehonderd anderen gewond geraakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het om een zelfmoordaanslag, die voorlopig nog niet is opgeëist.

De kracht van de ontploffing was enorm zwaar: lokale media spreken van 90 doden en meer dan 300 gewonden. Het aantal kan zeker nog oplopen. Op het moment van de explosie (08.30 uur plaatselijke tijd), waren duizenden mensen onderweg naar hun werk.

In een mededeling schrijft BBC dat vier BBC-medewerkers en hun chauffeur ook getroffen zijn door de aanslag. Alleen de chauffeur, een jonge Afghaanse vader die al vier jaar voor BBC werkte, zou om het leven zijn gekomen. De andere journalisten werden gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Hartje Europese wijk

Met de aanslag wordt de Europese wijk in de Afghaanse hoofdstad in het hart getroffen. De ontploffing vond plaats bij het Sanbakplein, in de buurt van verschillende ministeries, het Navo-hoofdkwartier en buitenlandse ambassades, waaronder die van Duitsland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

De aanslag is nog niet opgeëist, wel liet een woordvoerder van de islamistische taliban woensdag aan Al Jazeera weten dat deze islamistische terreurgroep niet verantwoordelijk is voor het bloedbad in Kaboel.