Trump en Merkel hebben een ‘geweldige’ relatie

Het Witte Huis heeft dinsdag de relatie tussen president Donald Trump en de Duitse bondskanselier Angela Merkel ‘behoorlijk geweldig’ genoemd, nadat de president via Twitter het handelsbeleid en het militair beleid van Duitsland ‘heel slecht’ noemde voor de VS.

‘Ik denk dat de president de relatie die hij heeft gehad met Merkel zou beschrijven als redelijk geweldig’, aldus Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer. ‘Ze kunnen het zeer goed met elkaar vinden. Hij heeft veel respect voor haar.’

Spicer bevestigde dat de president Duitsland en Europa als belangrijke bondgenoten zien, en dat hij blij is met de oproep van Merkel aan Europa om een grotere rol op te nemen rond defensie.

‘De president gelooft dat het een zeer positieve zaak is voor de Europese landen en andere Navo-landen om meer te investeren om de lasten te verdelen, en ook voor de Navo en de Verenigde Staten’, zei Spicer nog.

Eerder op de dag tweette Trump nog: ‘We hebben een ENORM handelstekort met Duitsland, en ze geven VEEL MINDER uit dan ze moeten aan Navo en Defensie. Heel slecht voor de VS. Dat zal veranderen’.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2017

Verzet

Merkel zei eerder dan weer dat de diplomatieke relatie tussen Berlijn en Washington ‘enorm belangrijk’ is, maar dat de onenigheid over belangrijke kwesties zoals de klimaatverandering ertoe leidt dat ‘we in Europa ons lot meer in onze eigen handen moeten nemen’, en ‘dat de tijden waarin we volledig op anderen kunnen rekenen, tot op zekere hoogte voorbij zijn?’.

Duitse toppolitici hebben dinsdag bovendien opgeroepen tot verzet tegen het beleid van de Trump-administratie. ‘Zij die de klimaatverandering versnellen door minder milieubescherming, meer wapens verkopen in conflictzones en geen interesse hebben in het oplossen van religieuze conflicten via diplomatie, brengen Europa in gevaar’, zei minister van Buitenlandse Zaken en vicekanselier Sigmar Gabriel.