Ontkenning judocoach leidt alleen maar tot meer getuigenissen

Nieuwe getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag brengen D.B., de topcoach in het judo, nog meer in de problemen. De judofederatie spartelt.

‘Ik heb nooit enige grensoverschrijdende handelingen gesteld zoals ongepaste aanrakingen of atleten op de schoot nemen. Ik heb nooit dergelijke gedragingen van trainers onder mijn verantwoordelijkheid geduld, en ik heb nooit een klacht in die zin ontvangen vanwege een atleet, niet in persoon, niet als verantwoordelijke in de federatie.’

D.B., de topcoach judo die vandaag nog altijd bij de federatie werkt en de voorbije dagen door enkele ex-judoka’s in De Standaard werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het verleden, toonde zich gisteren heel combattief. In een lange brief ontkende hij alle ‘lasterlijke aantijgingen’. Waarschijnlijk voelde hij zich gesterkt door de judo­federatie die op een inderhaast bijeengeroepen raad van bestuur niet om zijn ontslag had gevraagd.

Maar de verklaringen van de topcoach lijken met de dag ongeloofwaardiger te worden.

'Hij greep naar mijn borsten'

Vandaag getuigt opnieuw een ex-judoka met naam in De Standaard over grensoverschrijdend gedrag van de coach aan de topsportschool, en ook tijdens regionale en nationale trainingen en stages. ‘Hij had commentaar op mijn borsten, dat ze te dik waren’, zegt Cindy Dandois (32), nog altijd gevechtssporter. ‘Tijdens een oefening op de mat greep hij mijn borsten en tussen mijn benen, zogezegd per ongeluk Dat was natuurlijk niet zo.’

‘Alles wat de voorbije dagen is gezegd is waar. Ik heb gezien hoe hij aan judoka’s zoals Ann Simons opmerkingen gaf. Eerlijk, ik begrijp niet dat deze verhalen nog niet veel eerder naar buiten zijn gekomen, want die praktijken waren algemeen bekend.’

Gisteravond getuigde een andere vrouw in Terzake – anoniem – hoe ze dertig jaar geleden in de club waar hij lid was onaangekondigd bij haar in de kleedkamer binnenkwam en haar probeerde te zoenen. Zij was toen amper dertien jaar.

Ook federatie in nauwe schoentjes

De nieuwe getuigenissen lijken de topcoach én de federatie in almaar nauwere schoentjes te brengen. Meteen moet de federatie aankondigen dat ze de nieuwe verhalen zal onderzoeken. Ze kan niet anders. Maandag had ze al meer dan drie uur vergaderen nodig om met enkele initiatieven naar buiten te komen die uitblonken in vaagheid en halfslachtigheid. Zo erkende de federatie dat de drempel voor judoka’s om een officiële klacht in te dienen te hoog is, en dat een ‘laagdrempelig aanspreekpunt’ daarom aangewezen is. Hoe dat er moet uitzien, bleef echter onduidelijk. Kristof Van de Putte, voorzitter van de judofederatie, liet uitschijnen dat zo’n aanspreekpunt ook best boven de federaties komt. Meteen zoekt hij hulp en steun bij Vlaams minister van sport, Philippe Muyters.

De vage communicatie blonk ook uit in onhandigheid door te zeggen dat jonge atleten ‘mentaal assertiever en weerbaarder’ moeten worden gemaakt. ‘Victim blaming’, vonden critici, zoals Liesbeth Kennes, oprichtster van ‘Wij Spreken voor Onszelf’, een vereniging van en voor slachtoffers van seksueel geweld. ‘Je kunt er niet tegen zijn dat atleten weerbaar worden, maar nu lijkt het toch wel alsof de schuld ook mee bij hen wordt gelegd als het fout loopt. Dat is heel ongepast.’

Gisteravond zei ex-bondscoach Jean-Marie Dedecker nog dat er ‘onmiddellijk een onafhankelijke onderzoekscommissie moet komen, met een magistraat aan het hoofd. We gaan die stal verdomme uitmesten.’