Anti-May lied rukt op in Britse hitlijsten

Enkele dagen voor de Britse verkiezingen maakt een protestsong tegen de Britse premier Theresa May het mooie weer in de Britse hitlijsten. ‘Liar Liar GE2017’ van Captain Ska is op weg naar de top in zowel de Official Singles Chart als de iTunes Chart.

Het nummer bestaat uit fragmenten van speeches en interviews van de Britse eerste minister die afgewisseld worden door het refrein: ‘She’s a liar, liar. You can’t trust her, no no no no.’ Het nummer steekt ook de draak met de verkiezingsslogan van de Britse Conservatieven, ‘Sterk en stabiel’.

Hoewel het nummer tot dusver amper gedraaid wordt op de Britse radiozenders, is ‘Liar Liar GE2017’ op amper enkele dagen tijd gestegen naar de 2de plaats in de Britse iTunes Chart.

De Britse openbare omroep BBC weigert het nummer te draaien omdat het onpartijdig moet blijven. ‘We bevinden ons in een verkiezingsperiode, dus zullen we het nummer niet spelen’, klinkt het.

Het nummer werd oorspronkelijk geschreven in 2010 om te protesteren tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs en was toen vooral gericht tegen David Cameron en Nick Clegg.