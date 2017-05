Toen Vladimir Poetin bij zijn bezoek aan Frankrijk gisteren verwees naar de Franse koningin Anne als de 'Russische Ani', verslikten veel Oekraïners zich in hun koffie. De officiële twitteraccount van het land besloot de Russische president vandaag op zijn 'fout' te wijzen, wat een twitteroorlogje ontketende met erg vreemde wendingen.

Poetin was maandag door de nieuwe Franse president Emmanuel Macron uitgenodigd op het kasteel van Versailles om de banden aan te halen tussen Rusland en Frankrijk. Bij zijn speech verwees de Russische president naar Anne de Russie, een Oost-Europese vrouw die in de 11de eeuw huwde met Henry I en zo een Franse koningin werd, als symbool van de samenwerking tussen beide landen.

Dat was niet naar de zin van Oekraïne. Anne de Russie staat ook - en vooral - bekend als Anne de Kiev. De vrouw werd namelijk als Anna Yaroslavna geboren in de huidige hoofdstad van Oekraïne. De officiële Oekraïense twitteraccount kon het vanochtend niet laten om de Russen daarover een kleine geschiedenisles te geven.

'Als Rusland zegt dat Anne de Kiev de Russen en de Fransen bijeenbracht, laat ons hen dan herinneren aan wat er echt gebeurde', aldus de Oekraïners, die er met een afbeelding fijntjes op wezen dat Moskou nog niet bestond in de 11de eeuw.

When @Russia says Anne de Kiev established Russia-France relations, let us remind the sequence of events pic.twitter.com/nBKhQdyKql — Ukraine / ??????? (@Ukraine) May 30, 2017

Simpsons en Benedict Cumberbatch

De Russen lieten zich echter niet doen, en antwoorden via hun officiële twitteraccount dat 'ze trots zijn op de gedeelde geschiedenis van Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland' (dat behoorde in de 11de eeuw ook tot het toenmalige Kievse Rijk, red.). 'We hebben dezelfde historische erfenis, die onze landen zou moeten verenigen in plaats van ze te verdelen.' Daarbij ook een foto van de Sofiakathedraal in de Russische stad Veliki Novgorod, die in de 11de eeuw, net als Kiev, deel uitmaakte van het Kievse Rijk.

Dat vatten de Oekraïners dan weer op als een verwijzing naar het annexeren van Oekraïense territoria, wat gevoelig ligt na de Russische annexatie van de Krim in 2014. 'Rusland, jullie zijn echt geen haar veranderd, of wel?', vroegen ze retorisch, waarbij een afbeelding werd geplaatst uit de Amerikaanse animatieserie The Simpsons. Daarop is te zien hoe de Russische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties met een druk op de knop het bordje voor hem verandert van 'Rusland' naar 'Sovjet-Unie'.

Daarop wees de Russiche account er weer op dat Kiev in 1051 de hoofdstad was van het Kievse Rijk, dat de voorloper was van het huidige Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland. 'Wees niet jaloers, Oekraïne.' Het voorlopig laatste wapenfeit van de Oekraïeners was een afbeelding van een nee-knikkende Britse acteur Benedict Cumberbatch. 'Kom niet af met die onzin over de "drievoudige natie". Het Kievse Rijk omvatte ook delen van Estland, Letland, Litouwen, Polen, Slowakije en Roemenië.'

@Ukraine @Russia Don't be jealous, @Ukraine. In 1051 Kiev was capital of the united #Rus which included territories of modern ????, ???? and ????. pic.twitter.com/TMX5KiGAPl — MFA Russia ???? (@mfa_russia) May 30, 2017