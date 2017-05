‘Iraakse special forces jagen op Belgische jihadisten in Mosoel’

Frankrijk heeft Iraakse special forces gevraagd om Franse en Belgische jihadisten op te sporen en te elimineren in Mosoel. Dat schrijft Wall Street Journal maandagavond op zijn website. De Fransen zouden een lijst met 27 jihadisten hebben opgesteld die uitgeschakeld moeten worden.

De Fransen willen verhinderen dat bepaalde jihadisten, aangesloten bij Islamitische Staat, zouden terugkeren naar Europa om hier dan aanslagen te plegen. Daarom zou gevraagd zijn aan Iraakse elitesoldaten om een lijst van jihadisten op te sporen en te doden.

De lijst werd opgesteld voor aanvang van de strijd om de herovering van Mosoel, in oktober 2016, en wordt steeds bijgewerkt als er jihadisten verdwijnen of omkomen, schrijft de Amerikaanse krant die de lijst kon inkijken via een Irakese politiebron. Er zijn trouwens al verschillende jihadisten van die lijst omgebracht, stelt de bron.

Frankrijk: ‘Alle jihadi’s worden onder vuur genomen’

Bij de Franse opperbevelhebber van de missie in Irak wenst men geen commentaar te geven over het bestaan van de lijst. ‘De missie van de special forces van het Franse leger bestaat erin de Iraakse troepen bij te staan en te steunen bij de herovering van de stad, in het kader van de internationale coalitie’, zegt kolonel Patrik Steiger.

Steiger betwijfelt trouwens dat het überhaupt mogelijk is om jihadi’s van een bepaalde nationaliteit te viseren aangezien ze ‘allemaal onder vuur worden genomen’.

Ook het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de Franse bijdrage aan de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten ‘in eerbied voor het internationaal recht’ gebeurt.

Aan Belgische zijde is men eveneens niet op de hoogte van het bestaan van zo’n lijst. ‘Het is ons in ieder geval niet bekend’, zegt de woordvoerster van de minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA).