Nederlandse kat na vier dagen gered uit boom

In het Nederlandse dorpje Winschote is een kat na vier dagen gered uit een boom. Daarmee is een eind gekomen aan een bijzondere vierdaagse.

De kat was vrijdag in de metershoge kastanjeboom geklommen en durfde niet meer naar beneden. Zondagmiddag klom een inwoner ook de boom in om het diertje te gaan redden. Op vijftien meter hoogte durfde de man echter niet meer verder. Omdat hij ook niet meer naar beneden durfde, moest hij door de brandweer bevrijd worden.

Daarop probeerde de brandweer het diertje uit de boom te spuiten met water, terwijl onder de boom een doek werd klaargehouden om de kat op te vangen. Ook dat plan mislukte echter. Ook een kommetje met kattenvoer onderaan de boom kon de kat niet op andere gedachten brengen.

Uiteindelijk kon de kat gisteren uit de boom gehaald worden door een professioneel boomverzorger. De man klom probleemloos de kat tegemoet en raakte, samen met het diertje, heelhuids beneden.