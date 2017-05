Sinds wanneer bent u volwassen?

Een nieuwe definitie van volwassenheid dringt zich op. De Standaard Weekblad gaat er, samen met u, naar op zoek.

Na enkele weken debatteren hebben onze politici besloten dat zestienjarigen onvoldoende matuur zijn om politieke beslissingen te nemen. Het stemrecht vanaf 16 jaar komt er niet.

Wel mogen ze al roken en alcohol drinken, in tegenstelling tot hun leeftijdsgenoten in verschillende andere landen die daarvoor moeten wachten tot hun achttiende verjaardag.

Want op die leeftijd zijn we volwassen, zo heet het officieel. Een erg arbitraire grens.

Verouderde ijkpunten

Volgens sociologen zijn er traditioneel vijf mijlpalen die de volwassenheid kenmerken: een opleiding afmaken, het ouderlijke huis verlaten, financiële onafhankelijkheid, het huwelijk en een kind krijgen.

Die ijkpunten lijken verouderd: generatie na generatie bereiken we ze later of nooit. Het huwelijk en het ouderschap zijn niet langer vanzelfsprekende doelen.

Een nieuwe definitie van volwassenheid dringt zich op. De Standaard Weekblad gaat er, samen met u, naar op zoek.

Wanneer bent u echt volwassen geworden? Welke gebeurtenis, verandering of ervaring luidde die overgang in? Of voor de jongere lezers: wanneer denkt u dat u zich volwassen zult voelen?