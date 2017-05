Een hoge vloedgolf overspoelde gisterenochtend een Nederlands strand tussen Katwijk en Zandvoort. Dat is een uitzonderlijk fenomeen.

Ook in Nederland werd gisteren gewaarschuwd voor mogelijk onweer. Tussen Katwijk en Zandvoort werden strandgangers verrast door een plotse vloedgolf. Op een video is te zien hoe de 'minitsunami' strandstoelen en ander strandgerief meesleurt.

'Ik stond met twee bedjes in mijn handen toen ik achterom keek en een paar meter hoge muur op me af zag komen', getuigt Milo Gerritsen, een medewerker van een strandpaviljoen. 'Ik moest denken aan de tsunami in Thailand. Ik ben gaan rennen, de bedjes nog steeds in mijn handen.'

Vloedgolf die voorbij de kust van ZH denderde, is gefilmd bij Zeilvereniging Skuytegat @DZK_Katwijk...#dezeekust #vloedgolf pic.twitter.com/hBYfys3Kco — De Zee Kust (@dezeekust) 29 mei 2017

Wellicht is de vloedgolf veroorzaakt door een klein maar sterk hogedrukgebied boven zee. 'Die druk duwt het water naar beneden', legt weerexpert Ben Lankamp uit aan de NOS. 'Daardoor ontstaat een golf, die hoger wordt naarmate het ondieper is en hij dichter bij land komt.'

In Katwijk trok gisteren bovendien ook een onheilspellende onweerswolk veel aandacht. Het ging om een zogenoemde shelf cloud. Een dergelijke wolk ontstaat bij snel verplaatsende en zware onweersbuien.