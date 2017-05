Grootste koraalrif ter wereld kan niet meer gered worden

De Australische wetenschappers die een oplossing moesten vinden voor het steeds sneller afstervende Great Barrier Reef, hebben aangekondigd dat de situatie nog schrijnender is dan eerst gedacht. ‘Als we de ecologische functie van het koraalrif kunnen redden, hebben we geluk.’

De alarmbellen over het Great Barrier Reef gaan al enkele jaren mee. Het grootste koraalrif ter wereld, dat ook de grootste toeristische attractie van Australië vormt, krijgt het de laatste tijd hard te verduren door de opwarming en de vervuiling van het zeewater. Die zorgt ervoor dat de algen, die in symbiose leven met de koralen en hen zo voeding en kleur geven, beslissen om het koraalweefsel te verlaten. Daardoor raakt de koraalstructuur niet enkel sterk verbleekt maar ook verzwakt en ‘ondervoed’, wat de deur openzet voor ziekten en sterfte.

De Australische overheid schatte begin dit jaar dat in 2016 zo’n 22 procent van het koraalrif afgestorven was en schakelde een versnelling hoger. Een panel van wetenschappers moest op zoek naar het magische recept om de getroffen delen van het ‘achtste wereldwonder’ te reanimeren.

Voorgoed verbleekt

Uit de resultaten van dat onderzoek blijkt nu echter dat niet 22 maar zo goed als 30 procent van het Great Barrier Reef onherroepelijk verloren is gegaan in 2016. En het rapport wordt er niet vrolijker op: ook dit jaar wordt een ‘gelijkaardige of ergere’ schade verwacht. Bovendien is de snelle verbleking van het rif, dat al voor 95 procent getroffen is, wellicht onomkeerbaar aangezien het rif minstens 5 jaar nodig heeft om zichzelf te herstellen en het afbraaktempo vele malen hoger ligt. Naast de klimaatverandering dragen immers ook tropische cyclonen en koraalziekten bij aan de desastreuze situatie van het rif.

Foto: AFP

De - volgens de wetenschappers pijnlijke maar onvermijdelijke - conclusie van het rapport is dan ook dat het grootste koraalrif ter wereld onmogelijk weer kan worden hersteld in haar originele, kleurrijke en gezonde staat. In de plaats daarvan focussen de wetenschappers nu op damage control om de verbleking en het afsterven af te remmen en zoeken ze naar een manier om de ecologische functies van het rif te redden.

Sinds 1985 is het Great Barrier Reef al met de helft verkleind. Voorlopig onderzoek wijst uit dat het rif onmisbaar is voor dieren zoals vissen (meer dan 1.500 vissoorten getijen op het rif), haaien, roggen en schildpadden.