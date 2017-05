50 jaar Merckx geëerd met Tourstart in Brussel

De Tour de France gaat in 2019 van start in Brussel. Dat schrijft Het Nieuwsblad dinsdag. Officieel is het nog niet, maar de bevestiging volgt wellicht een dezer dagen. Vertegenwoordigers van Tourorganisator ASO komen deze week naar onze hoofdstad om het plan verder te bespreken. Het wordt de vijfde Tourstart ooit in ons land.

Le Grand Départ van de Ronde van Frankrijk in Brussel is in de eerste plaats een eerbetoon aan Eddy Merckx. De Brusselaar won in totaal vijf keer de Ronde, een eerste keer in 1969. En dat is in 2019 dus exact 50 jaar geleden. Zo wil Tourbaas Christian Prudhomme Eddy Merckx in ‘zijn stad’ een gepast eerbetoon geven en de vijftigste verjaardag van Merckx’ eerste Tourzege - gevierd vanaf het balkon van het stadhuis voor een volgepakte Grote Markt - de nodige luister bijzetten.

Of de Tour start met een proloog of een rit in lijn is nog niet duidelijk. Het lijkt er wel op dat Brussel alleen maar zal instaan voor de openingsetappe. Of daarna nóg Belgische etappes volgen, is niet duidelijk. Ook Antwerpen was lang geïnteresseerd om, in 2020, de Tourstart naar ons land te halen. Maar na de verhuis van de start van de Ronde van Vlaanderen van Brugge naar Antwerpen is dat plan weer afgevoerd.

Toen eerste schepen Alain Courtois drie jaar geleden Parijs inlichtte dat Brussel graag Le Grand Départ wou organiseren, waren er nog de Franse regio La Vendée en Kopenhagen als tegenkandidaten. Daar kwam ook Portsmouth bij, maar de toekenning van een Grand Départ is een afvallingsrace. Ondertussen wees de Tourorganisator voor 2018 de start toe aan de Vendée. In januari zei Kopenhagen dat 2020 of 2021 beter was. Portsmouth haakte af. Net als Antwerpen, dat dacht aan Le Grand Départ van 2020. Het plan om honderd jaar na de Olympische Spelen de Tour te lanceren, is afgevoerd. Ondertussen heeft de Scheldestad jaarlijks de start van de Ronde van Vlaanderen.

Vijfde keer

Het wordt de vijfde Tourstart in ons land na Brussel (1958), Charleroi (1975) en tweemaal Luik (2004 en 2012). Nieuw is een Tourstart in Brussel dus niet. In 1958, het jaar van de Wereldtentoonstelling, vertrok het grootste wielercircus al aan het Atomium, maar het is vooral om de feiten van 1969 te doen. Toen kwam de Tour al op de middag vanuit Roubaix in Brussel aan. Marino Basso won de ochtendetappe. Daarna volgde dezelfde dag in Sint-Pieters-Woluwe nog een ploegentijdrit die Eddy Merckx met zijn Faema-ploeg won. Hij pakte er de eerste van zijn 111 gele truien die leidden naar vijf Tourzeges. De dag erna reed hij als leider door Tervuren, waar zijn verloofde en latere vrouw Claudine woonde.

De Tour vergeet nooit haar eigen helden. Le Grand Départ 2019 in Brussel, het wordt het mooiste cadeau dat de Tour en Brussel Eddy Merckx een halve eeuw later zouden schenken.