Vlaamse judofederatie voert strijd tegen grensoverschrijdend gedrag op

27/05/2017

Seksueel misbruik in de sport

De getuigenis van ex-judoka Ann Simons over grensoverschrijdend gedrag tijdens haar carrière maakt veel los in de sportwereld. Drie judoka’s treden Ann Simons bij. Sommigen zijn niet bang om dat met naam te doen. Als ze één iets gemeen hebben, is het dat ze het klimaat van grensoverschrijdend gedrag op een of ander manier hebben aangeklaagd of zich daarvan hebben proberen af te zetten, maar het gevoel hebben dat ze daarvoor in hun carrière een prijs hebben betaald.