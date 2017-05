Open VLD eist actie van Muyters tegen misbruik in topsport

Na de verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik in de topsport, dringt Vlaams parlementslid Lionel Bajart (Open VLD) er samen met zijn partijgenote en Kamerlid Carina Van Cauter bij de Vlaamse minister van Sport, Philippe Muyters (N-VA), op aan dat hij een paar versnellingen hoger schakelt.

Eind vorig jaar zei Muyters nog dat er geen meldingen waren bij Sport Vlaanderen, maar volgens Open VLD heeft ‘het excuus dat er geen meldingen zijn om concrete acties uit de weg te gaan, nu echt wel zijn vervaldatum overschreden’. Van Cauter verwijst naar de pedofilieschandalen in de Kerk en het werk van de bijzondere Kamercommissie daaromtrent. ‘Ook toen al zeiden bisschoppen en congregaties geen weet te hebben van meldingen.’ Quod non.

Volgens Bajart en Van Cauter heeft Vlaanderen weinig gedaan met de aanbevelingen die de Kamercommissie destijds al aan de gemeenschappen heeft gedaan. Een ervan was onder meer het vragen van een bewijs van goed gedrag en zeden aan al wie met jongeren in sportclubs wil werken. Muyters is daar niet voor omdat het volgens hem een ‘administratieve drempel’ is en een ‘vals gevoel van veiligheid’ geeft. Nochtans is zo’n getuigschrift meestal eenvoudig digitaal opvraagbaar.

‘De minister kan aan de sportfederaties verplichten om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Dat gebeurt nu niet’, zegt Bajart nog. Anders gezegd: federaties die niet ernstig werk maken van de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag, moeten dat veel meer voelen in de subsidies. Dat er geen meldingen zijn, komt volgens Open VLD ook omdat de sport geen apart meldpunt heeft.

Een getuigenis van voormalig topjudoka Ann Simons vrijdag in De Standaard deed eind vorige week veel stof opwaaien. Na Simons getuigden ook andere judoka's over grensoverschrijdend gedrag.