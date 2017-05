Nederlandse Costa-acteur verongelukt met zijn gezin

De Nederlandse acteur John Wijdenbosch is maandagochtend verongelukt. Ook zijn vrouw en kind die in de auto zaten, kwamen om.

Het ongeval gebeurde op de A6 in Lelystad. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De auto van de acteur ging meerdere keren over de kop en kwam in het water terecht. Duikers haalden de lichamen van Wijdenbosch, zijn vrouw en hun 4-jarige kindje uit het wrak. Ze waren al overleden.

Foto: ANP

De 44-jarige acteur, die in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo werd geboren, kreeg vooral bekendheid door zijn rol als Bjorn in de film en televisieserie Costa waarin ook onze landgenoot Kurt Rogiers acteerde.

Volgens de politie kreeg ze ‘ iets voor 09.00 uur een melding binnen van een voorbijganger die iets in het water zag liggen’. ‘Hoe lang de auto er al lag toen wij arriveerden, weten we nog niet.’

Er was zo goed als zeker geen ander voertuig bij het ongeval betrokken.