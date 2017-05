Amsterdammers doen belofte aan hun zieke burgemeester

Foto: We Film/Vimeo

Eberhard van der Laan blijft ondanks een vergevorderde vorm van longkanker zijn werk als Amsterdams burgemeester vervullen. Om hem te eren, hebben bekende en minder bekende inwoners van de stad een ontroerende video gemaakt.

De Amsterdamse burgervader Eberhard van der Laan liet eind januari in een brief weten dat bij hem uitgezaaide longkanker was vastgesteld. ‘De diagnose geeft weinig reden voor optimisme,’ schreef van der Laan.

Toch bleef van der Laan - die in 2010 Job Cohen opvolgde - aan als burgemeester, ‘op een manier die recht doet aan de stad en aan het ambt’. Ondertussen hebben wethouders van de stad bepaalde taken van hem overgenomen.

Om van der Laan te bedanken, en om hem ervan te verzekeren dat ze goed voor zijn stad zullen blijven zorgen, hebben verschillende Amsterdammers nu een video opgenomen. Onder andere televisiepresentator Umberto Tan en Ajax-voetballer Abdelhak Nouri stekken de burgemeester daarin een hart onder de riem.