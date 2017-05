Lid commissie-Kazachgate gehackt: ‘Doelgerichte operatie’

Ecolo-kamerlid Georges Gilkinet, lid van de Kazachgate-commissie, is slachtoffer geweest van een poging tot hacking. Volgens de partij hadden de hackers het duidelijk gemunt op het werk dat het kamerlid doet in de Kazachgate-commissie.

In de loop van vorige week ontvingen verschillende Ecolo-kamerleden een phishing mail die hen uitnodigde naar een (fake) webmail-platform van de partij om op die manier toegang te krijgen tot webdocumenten van de partij. Een Ecolo-kamerlid trapte in de val en gaf nietsvermoedend zijn paswoord in op het fake-platform.

‘Het was duidelijk een gesofisticeerde, doelgerichte operatie’, zegt Vincent Van Osta, verantwoordelijke informatica bij Ecolo. ‘De hackers maakten gebruik van het dark web. De aanval is langs servers in Oekraïne, Canada, Nederland en Hong Kong gegaan.’

Specifieke zoektocht

Volgens van Osta is uit het onderzoek van de internethistoriek van het gehackte kamerlid gebleken dat de inbrekers op zoek waren naar de mails van kamerlid Georges Gilkinet en naar alles wat in het mailverkeer bij Ecolo verwijst naar de vereniging ‘Anticor Belgium’.

Dat is een organisatie die zich inzet tegen corruptie bij de overheid en die -net als Gilkinet- bijzonder geïnteresseerd is in de Kazachgate-affaire. Gilkinet is aan Franstalige kant het meest actieve en kritische lid van de commissie.

Ecolo overweegt een klacht in te dienen bij het gerecht. ‘Dit zijn gangstermethodes’, zegt Gilkinet. ‘In dit dossier lijken alle middelen goed te zijn om ons te beletten ons werk te doen. Maar er zal meer nodig zijn om ons te doen stoppen met de waarheid te zoeken.’

Fake news over Kazachgate

Het is niet het eerste informatica-incident rond de Kazachgate-zaak. Eerder creëerden onbekenden al de website ‘Open source investigations’. Een site waar op in de eerste plaats fake news over de zaak-Chodiev en de Kazachgate-affaire verschijnt.

De anonieme auteur op de site - allicht een buitenlands pr-agentschap - probeert er de publieke opinie in de eerste plaats van te overtuigen dat Chodiev niets te maken heeft met de wet op de verruimde minnelijke schikking die in 2011 op mysterieus snelle wijze door het parlement werd gejaagd. Chodiev profiteerde een paar weken na de stemming al van de wet om zijn proces af te kopen.