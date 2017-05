Steve Darcis “zelfs niet ontgoocheld” na uitschakeling op Roland Garros

Steve Darcis (ATP-38) heeft maandag niet kunnen stunten op Roland-Garros. De 33-jarige Luikenaar had geen verhaal tegen de Canadees Milos Raonic (ATP-6). Met 15 aces en 44 winners maakte die er in 1 uur en 32 minuten 6-3, 6-4 en 6-2 van.

“Ik ben zelfs niet ontgoocheld, want ik heb niet het gevoel dat ik vandaag gespeeld heb”, reageerde Darcis. “Hij was gewoon veel te sterk voor mij.”

De 1m96 grote Raonic serveert sneller dan zijn schaduw en kan het zich dan ook veroorloven om veel risico’s in zijn returns leggen. “Ik had me hier wel aan verwacht”, aldus Darcis. “Ik wist dat er niet veel balwisselingen zouden zijn. Vandaag speelde hij dan ook nog eens heel goed. Ik zag de ballen langs mijn oren vliegen. Het was een goede training.”

“Het zat me bij de loting niet mee. Een tegenstander als Raonic ligt me helemaal niet. Hij slaat de bal keihard terug en die gaat dan binnen of buiten, maar raken doe je hem niet. Er zijn spelers die het graag tegen zo’n type speler opnemen. Maar die hebben zelf dan een betere opslag en return dan ik.”

Op Roland-Garros speelt Darcis nog het dubbelspel met de Fransman Benoît Paire. Daarna trekt hij naar Rosmalen, Queen’s en Antalya om zich op Wimbledon voor te bereiden.

Raonic: “Speler als Darcis ligt mij wel”

“Een speler als Steve Darcis ligt me wel”, verklaarde Raonic na afloop. “Hij is het type speler die me veel kansen geeft. Ik wist dat ik op al zijn opslagen wel mijn racket tegen de bal zou kunnen plaatsen. Het is altijd belangrijk goed aan een toernooi te beginnen. Ik wou zo efficiënt mogelijk zijn. Ik sloeg goed op en het lukte me om in elke set een snelle break te forceren. Job gedaan, ik ben tevreden.”

Gravel is niet de favoriete ondergrond van de Canadese kolos (1m96, 98 kg). Dat belette hem niet om in 2014 de kwartfinales te bereiken op Roland-Garros. “Het gravel is op elk toernooi anders en hier is het wat sneller. Soms is er een bal meer nodig om het punt te maken, maar ik weet dat ik de middelen heb om in elke wedstrijd kansen te creëren. Het vertrouwen in mijn tennis is groot.”