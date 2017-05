Burger King en Paleis overleggen over controversiële reclamecampagne

Het Koninklijk Paleis en Burger King hebben een eerste keer contact gehad over de omstreden reclamecampagne van de fastfoodgigant, waarin de Belgen gevraagd worden om te kiezen tussen koning Filip of een bekende hamburger van de keten. Dat meldt het Paleis maandag.

'We hebben een eerste contact gehad om ons ongenoegen over die manier van werken te uiten', aldus het Paleis maandag. Meer details over het onderhoud worden voorlopig niet vrijgegeven. Volgens Burger King zelf verliep het gesprek 'hartelijk en constructief'.

In de bewuste campagne vraagt de fastfoodketen de Belgen om te kiezen tussen koning Filip of de Whopper, de bekendste hamburger van de keten. De campagne viel echter niet in goede aarde bij het Paleis. 'Het gebruik van de afbeelding van de koning is gereglementeerd, en in dit specifieke geval is er geen aanvraag aan ons gericht', aldus de woordvoerder van het Paleis zaterdag in Sudpresse.

Nog volgens de woordvoerder zou Burger King geen toestemming hebben gekregen, omdat de foto voor strikt commerciële doeleinden gebruikt werd.