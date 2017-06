Wallonië kampt met uitbraak van mazelen

Sinds halverwege december zijn in Wallonië al bijna 300 gevallen van mazelen gesignaleerd, terwijl er normaal maar 7 tot 8 patiënten per jaar zijn. Na een eerste piek in maart, lijkt de epidemie nu wel wat in kracht afgenomen, meldt het Waalse gezondheidsagentschap AViQ maandag, maar een goede vaccinatie blijft nodig. Vlaanderen lijkt voorlopig gespaard te blijven.

Het AViQ (Agence pour une Vie de Qualité) stelde het eerste geval van de mazelen halverwege december vast. Intussen telde het agentschap er al 293. Er vielen nog geen doden, maar er moesten wel 115 patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen.

Bijna een derde van de patiënten was niet gevaccineerd, een kleine 60 procent wist volgens AViQ niet of ze nog in orde waren met hun inenting. ‘Vaccinatie is belangrijk, voor jezelf maar ook voor andere mensen rondom jou die niet ingeënt kunnen worden, zoals zwangere vrouwen of kinderen jonger dan één jaar’, zegt het AViQ in een persbericht.

Wallonië is niet de enige Europese regio die heeft af te rekenen met een opstoot van de mazelen. In Roemenië vielen al verschillende doden, en ook Italië, Duitsland, Polen en Frankrijk kampen met de mazelen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO tikte de betrokken landen eind maart al op de vingers, omdat de vaccinatiegraad er onder de 95 procent ligt, de minimumdrempel om circulatie van het virus te vermijden.