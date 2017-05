‘Onweer hoort bij ons Belgisch weer’

Het KMI waarschuwt voor hevige onweersbuien in de loop van vanavond en vannacht. Op de website van het weerinstituut worden de onweders ingeschaald onder ‘code geel’. Dat betekent dat er ‘plaatselijk kans is op onweer met intense regenval, hagelbuien en/of hevige rukwinden, die lokaal voor overlast of schade kunnen zorgen’.

Volgens Frank Deboosere moeten we ons daar weinig zorgen om maken. Al bestaat de kans wel dat er later vandaag lokaal wordt bijgeschaald naar ‘Code oranje’. Dat betekent dat intense regenval, hagelbuien en/of hevige rukwinden vrij grote schade kunnen veroorzaken aan gebouwen en voor wateroverlast zorgen. Ook ontwortelde bomen en blikseminslagen zijn dan mogelijk.

Deboosere stipt aan dat het in ons land gemiddeld 90 dagen per jaar onweert. ‘Onweer hoort gewoon bij ons Belgische weer. Het heeft dus weinig zin om bij elk onweer moord en brand te schreeuwen.’

Temperaturen gaan een beetje naar beneden

Ook dinsdag zijn er eerst nog enkele buien, met in de Ardennen eerst ook nog onweer. In de namiddag wordt het opnieuw droog, met zonnige periodes. Met een westelijke bries wordt het heel wat minder heet en krijgen we temperaturen van 18 graden aan zee tot 23 graden in het binnenland.

In de nacht van dinsdag op woensdag blijft het droog met afwisselend wolkenvelden en opklaringen. De wind neemt af en wordt meestal zwak uit westelijke richtingen. Hier en daar wordt het nevelig en de temperaturen dalen naar waarden tussen 9 en 14 graden.

Woensdag krijgen we afwisselend wolkenvelden en opklaringen en het blijft overwegend droog, al is een plaatselijke bui in het binnenland niet uitgesloten. De maxima liggen nog altijd iets hoger dan de gemiddelden met waarden tussen 19 graden in de Hoge Venen en tot 24 graden in het binnenland.

Volgend weekend wisselvallig weer

Donderdag is het droog met mooie zonnige perioden en maxima die in het centrum van België weer 23 tot 24 graden halen. Vrijdag is er eerst vrij veel zonneschijn, later neemt de bewolking wat toe en kan er plaatselijk een bui ontstaan. Het wordt wel warmer, met maxima tot 27 graden.

Vrijdagnacht trekt een gebied met regen en (onweers)buien over ons land. Het weer wordt vanaf zaterdag wisselvallig, met geleidelijk een toenemende kans op neerslag. De temperaturen liggen rond de normale waarden, met maxima rond 20 graden in het centrum.