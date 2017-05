ROLAND GARROS.Titelverdedigster Muguruza verslaag ex-winnares

Garbine Muguruza (WTA 5) heeft zich maandag vlot geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. De Spaanse, die haar titel verdedigt in Parijs, versloeg veterane Francesca Schiavone (WTA 78).

BEKIJK HIER ALLE UITSLAGEN VAN ROLAND GARROS.

Muguruza zegevierde tegen de bijna 37-jarige Italiaanse, winnares van Roland Garros in 2010 en verliezend finaliste in 2011, in twee sets. Het werd 6-2 en 6-4 op Court Philippe Chatrier.

De partij lag in de eerste set overigens een tijdje stil nadat een toeschouwer in de tribunes onwel was geworden. In de tweede ronde neemt Muguruza, het vierde reekshoofd, het op tegen de Estse Anett Kontaveit (WTA 53). Die was met 7-5, 6-1 te sterk voor de Roemeense Monica Niculescu (WTA 54).