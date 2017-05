Een Australische visser vertelt hoe hij gewond raakte toen een haai van 200 kilogram in zijn boot sprong.

De 73-jarige visser Terry Selwood was zaterdagnamiddag gaan vissen voor de kust van New South Wales toen hij plots verrast werd door een haai van 2,7 meter die in zijn boot sprong.

De haai gooide de visser omver en de man raakte gewond aan zijn arm.

‘Ik verloor behoorlijk veel bloed, ik was verbijsterd, ik kon niet vatten wat er gebeurd was en toen dacht ik “mijn god, ik moet hier weg”’, vertelt hij aan de Australian Broadcasting Corp. ‘Daar zat ik op handen en voeten. Hij keek naar mij en ik naar hem, en dan begon hij te schudden en ik kon niet snel genoeg weg zijn.’

De reddingsdiensten kwamen de visser te hulp. Ze vonden hem bedekt met bloed op de rand van zijn boot. ‘Het was een boot van vijf meter, dus je kan je inbeelden dat er geen plaats meer was met de haai.’