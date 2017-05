Ann Wauters en Emma Meesseman in definitieve EK-selectie

Bondscoach Philip Mestdagh en zijn sportieve staf gaven na het tornooi in Italië hun definitieve selectie voor het EK in Tsjechië (16 tot 25 juni) vrij. Emma Meesseman en Ann Wauters tekenen present en zitten in de twaalf.

Geen verrassingen in de EK-selectie van de Belgian Cats. Hind Ben Abdelkader en Julie Allemand vielen enkele weken geleden al geblesseerd uit. Emma Meesseman verlaat eventjes de WNBA (Washington Mystics) en Ann Wauters (lies) pikt vandaag bij de selectie aan. Zij zitten dus in de selectie van twaalf. Heleen Adams, Jaleesa Maes en Serena-Lynn Geldof blijven tot het vertrek naar Praag (13 juni) als invalsters bij de selectie. Vrijdag en zaterdag oefenen de Cats in Wevelgem versus vice-olympisch kampioen Spanje. Op 10 juni is er in Ieper de uitwuifwedstrijd tegen Nederland. De Belgian Cats openen het EK op 16 juni versus Montenegro.

EK-selectie Belgian Cats: Linskens, K. Mestdagh, Delaere, Hendrickx, Carpréaux, Mayombo, Meesseman, Wauters, H. Mestdagh, Nauwelaers, Vanloo, Raman