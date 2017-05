Konijn uit glasbol gered

Het erg verzwakte konijn dat vrijdag door een interventiepatrouille uit een glasbol gered werd, stelt het goed. Dat laat de Antwerpse politie weten via Twitter.

De politie van Antwerpen redde vrijdagmiddag een konijn uit een glascontainer in de Everaertstraat . Het is zo goed als zeker dat het om een geval van dierenmishandeling gaat.

Het diertje kon nooit uit eigen beweging uit de glasbol geraken. Bovendien was de temperatuur erg opgelopen.

Omdat de kans heel klein was dat het diertje zelf in de container was geraakt, ging de politie op zoek naar de dader. Het konijn is gered en krijgt de nodige zorgen en opvang.