Gratis downtest voor (bijna) iedereen

België is het eerste land in Europa waar zwangere vrouwen de NIP-test vrijwel gratis krijgen. Minister De Block maakt daarvoor 15 miljoen vrij.

Vanaf 1 juli zal de NIP-test in België volledig worden terug­betaald voor zwangere vrouwen met een voorkeurregeling. Vrouwen zonder voorkeurregeling zullen nog maximaal 8,68 euro persoonlijk aandeel moeten betalen. België is het eerste land in Europa dat de test vrijwel gratis ter beschikking stelt. In Nederland, bijvoorbeeld, betalen vrouwen nog 175 euro per test. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) maakte hiervoor 15 miljoen euro vrij. Daarmee kunnen er jaarlijks zowat 100.000 tests worden terugbetaald. De beslissing moet vanochtend nog bekrachtigd worden op het Verzekeringscomité van de ziekteverzekering.



Kostprijs

De test werd in ons land voor het eerst aangeboden door privélaboratoria in 2013. Hij kostte toen nog ruim 600 euro. Sindsdien is hij stelselmatig in prijs gezakt. Sinds 1 december vorig jaar kostte hij nog 290 euro. Enkele ziekenfondsen betaalden hem al gedeeltelijk terug, of volledig bij hoogrisico-zwangerschappen. Het Onafhankelijk Ziekenfonds betaalde sinds december zelfs de volledige kostprijs terug aan iedereen.

De Block wilde eerst ook alleen terugbetaling voor hoogrisico-zwangerschappen, omdat die vrouwen anders op een vruchtwaterpunctie aangewezen zijn. Die houdt altijd het risico op een afbreking van de zwangerschap in.

Wat is de NIPT?

De NIPT is een niet-invasieve test voor downsyndroom bij een foetus: de test wordt uitgevoerd op een bloedstaal van de zwangere vrouw, waarin doorgaans ook dna van de foetus te vinden is. Met 99,8 procent zekerheid kan de NIP-test aangeven of het kind een trisomie-afwijking heeft, of niet. De bekendste trisomie-afwijking is downsyndroom. Het is met 4,6 op 10.000 geboortes ook de meest voorkomende.