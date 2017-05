Tientallen IS-strijders gedood

Tientallen strijders van IS (Islamitische Staat) zijn zondag gedood bij aanvallen in het westen van Irak door gevechtsvliegtuigen onder leiding van de Verenigde Staten. Dit heeft de onafhankelijke Iraakse portaalsite Alsumaria News gemeld op basis van een niet nader genoemde militaire functionaris.

De coalitie onder leiding van de VS viel stellingen van de radicale militie aan in de streek van Wadi, zo staat in het bericht. ‘Bij het bombardement werden loopgraven en wapenopslagplaatsen vernield, en werden ook tientallen terroristen’ van IS gedood.

Eerder op de dag sleurde een zelfmoordterrorist in Baquba, ten noorden van Bagdad, negen burgers mee de dood in. Twaalf anderen raakten gewond toen de man zijn explosievengordel tot ontploffing bracht in een drukke straat.