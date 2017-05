Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft, na de topbijeenkomst van de Groep van Zeven (G7), gezegd dat er bewogen tijden op komst zijn. ‘Oude bondgenootschappen zijn misschien niet meer vanzelfsprekend’, zei Merkel. De G7 werd gekenmerkt door spanningen tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn westerse bondgenoten.

‘De tijden waarin we volledig op anderen konden rekenen, zijn een beetje voorbij, zo hebben we de jongste dagen kunnen ervaren’, zei de bondskanselier op een evenement in München. ‘Daarom kan ik enkel zeggen: wij Europeanen moeten ons lot echt in eigen handen nemen.’

‘Uiteraard kan dit enkel in een geest van vriendschap met de Verenigde Staten en Groot-Brittanië, aldus Merkel. ‘Maar we moeten onze eigen strijd voor de toekomst aangaan, als Europeanen.’

In de meeste berichten die uit de G7-top van deze week in Sicilië kwamen, bleek Trump het oneens te zijn met de leiders van Groot-Brittannië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië en Japan. De groep kwam tot een vergelijk over een tekst over handel, maar Trump liet het afweten wanneer het over de strijd tegen klimaatverandering ging.

Merkel noemde dat ‘uiterst problematisch’. Ze klaagde na de bijeenkomst ook over verzet tegen een oproep voor meer hulp voor vluchtelingen.