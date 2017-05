Jenson Button krijgt gridpenalty voor zijn 'volgende' F1-race

Jenson Button heeft na afloop van de GP van Monaco van de stewards een gridpenalty voor zijn 'volgende' F1-race gekregen.

De Brit deed een nogal opportunistische en al te enthousiaste inhaalpoging op Pascal Wehrlein in de bocht voor het inrijden van de tunnel. Button tikte Wehrlein aan die vervolgens gelanceerd werd en op zijn zijkant belandde.

Wehrlein slaagde er uiteindelijk in om uit de wagen te stappen terwijl Button aan het einde van de tunnel moest opgeven omdat zijn wagen te fel beschadigd was. De stewards onderzochten vervolgens het incident en oordeelden dat Jenson Button schuldig was aan de aanrijding en een gridpenalty krijgt voor zijn volgende F1-race dit seizoen. Button kreeg ook twee strafpunten voor zijn licentie.

De gridpenalty is nogal een redelijk nutteloze bestraffing aangezien de kans bijzonder klein is dat Button dit seizoen nog in actie komt. Zijn wederoptreden tijdens de GP van Monaco was immers eenmalig als vervanger van Fernando Alonso die deelneemt aan de Indy 500.

