Nummer 1 moet meteen inpakken op Roland Garros

Verrassing op de eerste dag van Roland Garros. De Duitse Angelique Kerber, het nummer 1 van de wereld en het topreekshoofd in Parijs, werd zondag al meteen uitgeschakeld in de openingsronde.

De 29-jarige Kerber ging op Court Philippe Chatrier met 6-2 en 6-2 onderuit tegen de Russin Ekaterina Makarova (WTA 40).

Kerber won met de Australian Open en de US Open vorig jaar twee grandslams. Op Wimbledon haalde ze bovendien de finale. Maar net als dit jaar ging het ook in 2016 mis op Roland Garros, waar ze toen eveneens in de eerste ronde sneuvelde (tegen de Nederlandse Kiki Bertens, later halvefinaliste).

Angelique Kerber becomes the first No.1 seed in @RolandGarros history to lose in the First round. #RG17 pic.twitter.com/2k53FkMcko — WTA (@WTA) 28 mei 2017

Ekaterina Makarova neemt het in de tweede ronde op tegen de winnares van het Oekraïense onderonsje tussen Lesia Tsurenko (WTA 42) en qualifier Kateryna Kozlova (WTA 140).

Petra Kvitova zet comeback in met vlotte overwinning

Petra Kvitova heeft zich zondag bij haar terugkeer in het circuit probleemloos geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. De Tsjechische, nummer 16 van de wereld, versloeg de Amerikaanse Julia Boserup (WTA 85) met 6-3 en 6-2.

Kvitova was vijf maanden buiten strijd nadat ze op 20 december door een inbreker werd aangevallen met een mes. Ze raakte daarbij ernstig gewond aan de linkerhand, waarmee ze haar racket vasthoudt.

De 27-jarige Kvitova besliste pas enkele dagen geleden dat ze zou aantreden op het gravel in Parijs, waar ze in 2012 de halve finales haalde.

In de tweede ronde speelt de tweevoudige Wimbledonkampioene (2011 en 2014), het vijftiende reekshoofd, tegen de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands (WTA 117) of de Russin Evgeniya Rodina (WTA 80).