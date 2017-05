Thiam maakt alweer indruk: zege op prestigieuze meeting lonkt na recordworp

Nafissatou Thiam is op weg om de Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis te winnen. De olympisch kampioene zevenkamp stond na het verspringen gedeeld aan de leiding, maar wierp haar speer vervolgens 59m32 ver, een nieuws Belgisch record. Daarmee doet ze nadrukkelijk een gooi naar de eindzege en een nieuw BR op de zevenkamp.

De Naamse voert met alleen nog de 800 meter te gaan het klassement aan met 6.124 punten. Daarmee heeft ze een ruime voorsprong op de Duitse Carolina Shäfer, tweede met 5.939 punten.

Thiam heeft bovendien een voorsprong van 185 punten op haar eigen Belgische record op de zevenkamp, dat ze vorige zomer tijdens de Spelen in Rio neerzette. Dat bedraagt 6.810 punten.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Zaterdag stond Thiam na de eerste vier disciplines (100 horden, hoog, kogel en 200m) op de tweede plaats, op amper 3 punten van de Britse leidster Katarina Johnson-Thompson (4.059 ptn). De Duitse Carolina Schäfer (4.053 ptn) stond derde.

In het verspringen, de eerste discipline van zondag, landde ze bij haar beste van drie pogingen 6m56 ver, twee cm onder haar pr. Het leverde haar 1.027 punten op. Thiam werd vijfde daarmee en in de stand ging ze samen met Schäfer aan de leiding. Ze totaliseerden 5.083 punten, zeven meer dan Johnson-Thompson. Thiam had toen al 65 punten voorsprong op haar Belgische record dat ze in Rio vestigde.

Foto: BELGA