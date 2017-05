Jenson Button start GP van Monaco vanuit de pitlane

Het McLaren F1 team heeft laten weten dat Jenson Button de GP van Monaco vanuit de pitlane zal aanvatten.

Jenson Button kent niet veel geluk tijdens zijn eenmalig wederoptreden in Monaco. Als vervanger van Alonso rijdt hij met de Spanjaard zijn F1-bolide maar daarop moesten enkele nieuwe motoronderdelen ingebouwd worden, wat de Brit een gridpenalty van vijftien plaatsen opleverde.

Button slaagde er tijdens de kwalificatie in om de negende tijd te rijden maar door zijn gridpenalty was hij eigenlijk sowieso al zeker van de laatste plaats op de startgrid. McLaren opteert er echter voor om Button vanuit de pitlane te laten starten.

Doordat Button vanuit de pitlane start kan McLaren enkele wijzigingen aan de afstelling van de wagen doen, iets wat van op de laatste plaats op de startgrid niet mocht. Gezien het waarschijnlijk amper verschil maakt voor de start is het dus een wel beredeneerde keuze van McLaren om dit te doen en iets dat Button enigszins een voordeel kan opleveren tijdens de race.

Sowieso zal Button echter een moeilijke race beleven doorheen de straten van Monaco. Het is in het prinsdom zo goed als onmogelijk om in te halen, waardoor Button ongetwijfeld hoopt op enkele incidenten tijdens de race.

