126 doden en 500.000 ontheemden na aardverschuiving Sri Lanka

Bij verschillende aardverschuivingen op het Aziatische eiland Sri Lanka zijn de afgelopen dagen zeker 126 mensen om het leven gekomen. Bijna 100 mensen zijn nog vermist. Dat hebben lokale overheidsdiensten zondag meegedeeld. Een half miljoen mensen zijn hun huizen ontvlucht.

Als gevolg van de zwaarste regenval in de laatste tien jaar deden zich in de nacht van donderdag op vrijdag aardverschuivingen voor in zowel het centrum, het zuiden als het westen van Sri Lanka.

Daarnaast zorgt het regenweer ook voor overstromingen. In de zuidelijke districten Galle en Matara - twee populaire toeristische bestemmingen - staan verschillende plaatsen onder water.

Het leger heeft de marine en de luchtmacht ingezet bij de reddingsoperaties.

Ook de komende dagen wordt nog slecht weer voorspeld.

