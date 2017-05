Seppe Odeyn en Ilse Geldhof hebben zaterdag in het Nederlandse Almere de Belgische titel op de duatlon (lange afstand) veroverd. Beide Belgen eindigden op de tweede plaats, achter een Nederlandse atleet. De duatlon in Almere doet tevens dienst als Nederlands kampioenschap.

Odeyn, wereldkampioen op de lange afstand, legde de tweemaal tien kilometer lopen met ertussen zestig kilometer fietsen af in 2u42:22. Onze landgenoot moest alleen de Nederlander Yennick Wolthuizen (2u40:34) voor zich dulden. Met Jan Petralia, vierde in 2u43:07, en Koen Maris, vijfde in 2u45:00 en winnaar in de categorie van de veertigplussers, finishten nog twee Belgen in de top vijf. François Humblet (2u46:13) moest tevreden zijn met stek zes, voor Bert Nietvelt (2u46:35).

Bij de vrouwen liep Geldhof (3u04:59) als eerste Belgische over de streep. De Nederlandse Miriam Van Reijen (3u03:22) won de wedstrijd. Deborah Ghyselen (3u09:00) werd tweede Belgische, voor Virginie Soenen (3u11:55).